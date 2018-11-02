Благовещенск, 2 ноября, 2018, 03:51 — ИА Регнум. В связи со строительством «картонных» домов для 424 семей в приамурском городе Белогорск Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют чиновников администрации города на предмет злоупотребления должностными полномочиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Картонный дом

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Следственный отдел по городу Белогорску Амурской области по материалам проверки, проведенной органами прокуратуры, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями».

Согласно материалам уголовного дела, в период с 2014 по 2016 год должностными лицами администрации города Белогорска, несмотря на наличие явных и грубых нарушений требований градостроительных и противопожарных норм и правил, допущенных застройщиками ООО «САР-Холдинг», приняты решения о вводе в эксплуатацию 16 многоквартирных домов, и о их приобретении в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», что повлекло существенное нарушение прав граждан, — сообщили в СО СК РФ по городу Белогорску.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства совершения преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, дома, построенные в Белогорске для 424 семей за 700 млн бюджетных рублей в рамках программы переселения из аварийных бараков, для жилья непригодны. Это подтвердил своим решением суд Амурской области. Дома в суровом климате Приамурья построены без центрального отопления, без стационарного автономного отопления. В качестве источника обогрева квартир переселенцам выдали обычные электрические обогреватели. Дома сыреют, покрываются плесенью, жить в них невозможно. К тому же экспертизой дома признаны пожароопасными.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков, выступая в гордуме, прямо заявил, что дома принимал он, и никакого другого жилья переселенцам из бараков не полагается, поскольку им нечем платить за «все коммунальные удобства». По словам жильцов «картонных домов», на встрече с ними мэр прямо сказал, что эти дома — «жильё для быдла».