Вашингтон, 2 ноября, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Кандидатура официального представителя госдепа Хизер Науэрт на должность постпреда США при ООН серьезно рассматривается американским руководством, сообщил журналистам президент Штатов Дональд Трамп.

White House Хизер Науэрт

«Её кандидатура находится под очень серьезным рассмотрением», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, окончательное решение по Науэрт будет принято на следующей неделе. К тому же ее кандидатура — не единственная.

Напомним, кандидатура Науэрт рассматривается после заявления об отставке, которое в начале октября сделала действующий постпред США при ООН Никки Хейли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джон Робертс, корреспондент телеканала Fox News в Белом доме, заявил, что Науэрт действительно поступило это предложение от американского руководства, но ее реакцию в своих комментариях журналист не осветил.