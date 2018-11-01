Трамп: Кандидатура Хизер Науэрт для ООН – это серьезно
Вашингтон, 2 ноября, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Кандидатура официального представителя госдепа Хизер Науэрт на должность постпреда США при ООН серьезно рассматривается американским руководством, сообщил журналистам президент Штатов Дональд Трамп.
«Её кандидатура находится под очень серьезным рассмотрением», — отметил Трамп.
По словам американского лидера, окончательное решение по Науэрт будет принято на следующей неделе. К тому же ее кандидатура — не единственная.
Напомним, кандидатура Науэрт рассматривается после заявления об отставке, которое в начале октября сделала действующий постпред США при ООН Никки Хейли.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джон Робертс, корреспондент телеканала Fox News в Белом доме, заявил, что Науэрт действительно поступило это предложение от американского руководства, но ее реакцию в своих комментариях журналист не осветил.