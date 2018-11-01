Москва, 2 ноября, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Россия требует немедленно освободить главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по делу о государственной измене, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании совета организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Дискриминационная политика в отношении русскоязычного населения происходит в условиях подавления властями Украины свободы слова, преследования журналистов», — заявил он.

Балакин также упомянул недавнее заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, который высказал обеспокоенность очередным продлением ареста Кириллу Вышинскому. По словам Балакина, Украина должна принять это во внимание и немедленно освободить журналиста.

Напомним, Кирилл Вышинский был арестован на Украине в ходе спецоперации против редакции РИА Новости Украина. 17 мая Вышинскому предъявили обвинения в госизмене, а затем его этапировали в Херсонскую область.

Херсонский суд дважды продлевал арест журналиста, в связи с чем представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность и надежду, что очередного продления содержания под стражей не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины решили проигнорировать призыв Арлема Дезира и оставить под стражей Вышинского еще на месяц.