Москва, 2 ноября, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Посетителей торгового центра «Пятая Авеню» в Москве вывели на улицу после сообщения о пожаре, передает радиостанция «Говорит Москва».

Mil.ru Пожарные

Уточняется, что в здании ТЦ сработала пожарная сигнализация. Позже выяснилось: в одной из урн в туалете комплекса горела бумага, что и вызвало задымление.

На место ЧП выехала пожарная бригада. Источник возгорания был устранен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошел в центре Москвы 31 октября — в здании неподалеку от Счетной палаты РФ. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.