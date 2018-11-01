Стамбул, Турция, 2 ноября, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Тело саудовского журналиста Джамаля Хашогги убийцы уничтожили, погрузив в кислоту, считают турецкие следователи, пишет The Washington Post.

POMED Джамаль Хашогги

По одной из версий, тело журналиста после убийства могли погрузить в кислоту, чтобы скрыть состав преступления. Это могло произойти в резиденции консульства Саудовской Аравии или в самом генконсульстве.

Напомним, турецкие власти расследуют убийство Хошогги, который исчез 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Дело приняло масштаб международного скандала: журналист работал в The Washington Post и писал неугодные для Эр-Рияда статьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября госдеп потребовал от турецких властей «найти и выдать семье» останки Хашогги. В свою очередь турецкий министр юстиции Абдулхамит Гюль потребовал это же от саудовских властей.