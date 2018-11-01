Мурманск, 2 ноября, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Мурманское морское пароходство и аффилиированная с угольным холдингом «Востокуголь» компания «Сибантрацит Оверсиз АГ» заключили договор на пять лет на перевозку грузов по Северному морскому пути.

Peruanec Уголь в порту

По сообщению пресс-службы Мурманского морского пароходства «Данный проект станет одним из самых масштабных в Арктике по перевозке навалочных грузов». Речь снова идет о поставках в Европу высококачественного таймырского антрацита, разработку которого ведет дочерняя компания «Востокугля» — «Арктическая горная компания». Напомним, что в соответствии с планами угольщиков, к 2020 году добыча должна быть увеличена до 20 млн тонн угля в год, на Таймыре предусматривается строительство двух новых глубоководных портов, решение целого ряда социальных вопросов Диксона и многое другое.

Эта новость может означать, что судебные споры «Востокугля» с Мурманским морским пароходством и с Росприроднадзором завершены и временная приостановка реализации проекта завершена. Договор «Арктической горной компании» с «Росатомфлотом» о ледокольном сопровождении был подписан в 2017 году, препятствий для значительного увеличения грузооборота Северного морского пути нет.