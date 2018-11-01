София, 2 ноября, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран угрожает странам Европы, 1 ноября передает агентство Associated Press.

Reza Dehshiri Иранские солдаты

Выступая перед журналистами после переговоров в Болгарии, Нетаньяху назвал Иран «самой мощной силой воинствующего ислама» в мире.

Также Нетаньяху заявил, что разведке Израиля известны планы атак Ирана «на европейской земле».

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