Нетаньяху предупредил Европу об «иранской угрозе»
София, 2 ноября, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран угрожает странам Европы, 1 ноября передает агентство Associated Press.
Reza Dehshiri
Иранские солдаты
Выступая перед журналистами после переговоров в Болгарии, Нетаньяху назвал Иран «самой мощной силой воинствующего ислама» в мире.
Также Нетаньяху заявил, что разведке Израиля известны планы атак Ирана «на европейской земле».
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