Ереван, 2 ноября, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Указом президента Армении Армена Саркисяна внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 9 декабря 2018 года. Документ опубликован на официальном сайте президента Армении.

ИА REGNUM Выборы

Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан на основе требований статьи 92 и статьи 93 Конституции Армении и с учетом роспуска парламента в силу права в соответствии с частью 3 статьи 149 Конституции. Указ вступает в силу на следующий день с момента публикации.

1 ноября на специальном заседании Национальное собрание Армении во второй раз не избрало премьер-министра. Таким образом, парламент, согласно Конституции, прекратил работу, и в декабре состоятся внеочередные парламентские выборы.

Единственным кандидатом на должность премьер-министра был выдвинут исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Проголосовавших «за» и «против» не было, воздержались — 13 депутатов.

Парламент, который был сформирован в результате выборов в 2017 года, проработал всего полтора года вместо пяти. В результате массовых акций протеста в апреле 2018 года Республиканская партия Армении потеряла власть, премьер-министром был избран лидер акций протеста Никол Пашинян. Однако РПА сохранила большинство в парламенте, что, по мнению Пашиняна, мешало правительству довести революцию до конца и проводить в стране реформы.

«После ненасильственной бархатной народной революции мы полностью возвращаем власть в Армении гражданам Армении», — сегодня в своем выступлении в Национальном собрании заявил исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян, назвав этот момент историческим.

«Я хочу оценить историчность этого момента. Историчность заключается не в том, что Национальное собрание распускается и в нашей стране пройдут первые внеочередные парламентские выборы. Историчность заключается в том, что после произошедшей в апреле-мае ненасильственной бархатной народной революции мы полностью возвращаем власть в Республике Армения гражданам Республики Армения, и полное право решать судьбу будущих политических процессов возвращается гражданам и народу Республики Армения», — сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра подчеркнул, что они в состоянии обеспечить 100-процентрую законность предстоящих выборов.

«И мы все будем уверены, что результаты выборов сформированы в результате волеизъявления народа. Следовательно, произошедшая в мае революция сегодня достигает своей полноты, когда де-факто возвращенная народу власть возвращается народу и де-юре, и народ имеет возможность в декабре своим де-юре и де-факто решением определить судьбу будущей власти в Республике Армения», — заявил Пашинян, выразив надежду и уверенность в том, что народ отныне будет крепко держать в своих руках власть в Армении и никогда больше не отпустит эту власть из своих рук.