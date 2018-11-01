Киев, 1 ноября, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, почему она хочет уйти из политики. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 1 ноября, находясь в Киеве с официальным визитом.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Напомним, ранее Меркель объявила, что она останется канцлером Германии до конца срока, но этот срок последний и она больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящего в стране Христианско-демократического союза (ХДС). Также она подчеркнула, что после ухода с поста канцлера не будет занимать никакую политическую должность в Германии.

Меркель пояснила, что её уход из политики связан с тем, что настало время новым политикам взять на себя ответственность за принятие важных решений.

«Необходимо когда-то сказать, что пусть уже другие возьмут на себя ответственность. Меня четвертый раз выбрали канцлером, я 13 лет на этом посту… Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами», — сказала Меркель.

Также она выразила уверенность, что граждане Германии совершенно не хотят видеть внутренние дискуссии в партиях ХДС/ХСС, а хотят видеть эффективные решения существующих проблем.

Стоит отметить, что на последних выборах в Германии блок ХДС/ХСС постоянно теряет позиции. Соцопросы показывают, что только 27% германских избирателей готовы отдать свои голоса за ХДС/ХСС — это рекордно низкий показатель для блока.

В декабре 2018 года в Гамбурге пройдет партийный съезд ХДС, на котором будет избран новый глава партии. По всей видимости он и будет выдвигаться на пост канцлера в 2021 году, когда срок Меркель подойдет к концу.