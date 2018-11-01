Киев, 1 ноября, 2018, 22:39 — ИА Регнум. В оккупированном украинскими силовиками Мариуполе украинские власти задержали корабль, который якобы перевозил продукцию металлургического комбината из Алчевска, который находится на территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Марина Каширская ИА REGNUM

«В порту Мариуполя арестовано свыше 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — заявил Луценко.

Он подчеркнул, что все причастные к этому делу лица будут привлечены к ответственности по статье «Финансирование терроризма» Уголовного кодекса Украины.

Также Луценко заявил, что задержание судна — это «наш ответ санкциям», имея в виду недавно введенные против Украины российские санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские санкции в его стране воспринимаются «как государственная награда».