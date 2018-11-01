Псков, 1 ноября, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Проект бюджета Псковской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов внесён в Псковское областное собрание депутатов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 ноября, в пресс-службе регионального парламента, традиционно главный финансовый документ региона поступил как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

Согласно законопроекту, доходы бюджета Псковской области в 2019 году прогнозируются в размере 26,52 млрд рублей, в 2020 — 26,16 млрд рублей, в 2021 — 27,74 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в 2019 году планируются в размере 28,16 млрд рублей, в 2020 году — 26,46 млрд рублей, в 2021 году — 28 млрд рублей.

Дефицит областного бюджета в 2019 году составит 1,6 млрд рублей — это 9% общего объема доходов областного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений. В последующие два года дефицит ожидается в сумме 300 млн рублей.

«Цифры, обозначенные в проекте областного бюджета, в процессе его рассмотрения могут быть изменены — возможные корректировки связаны с уточнением параметров федерального бюджета», — пояснили в Псковском областном собрании депутатов.

Перед рассмотрением бюджета в первом чтении в регионе состоятся публичные слушания — так называемое «нулевое чтение» бюджета. Также перед рассмотрением проекта бюджета в первом чтении пройдут традиционные консультации фракций областного собрания депутатов с губернатором области. Затем основные параметры бюджета обсудят на заседаниях парламентских комитетов, после чего документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии областного собрания. Перед вторым и третьим чтениями бюджета над законопроектом будет работать согласительная комиссия.