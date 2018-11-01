Париж, 1 ноября, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон успокоил журналистов, обеспокоенных состоянием здоровья 40-летнего политика, 1 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Как говорил генерал (Шарль де Голль), всегда хорошо узнавать, как я себя чувствую, из газет. Все в порядке, не волнуйтесь. Я выгляжу как обычно, да? Так что не беспокойтесь», — сообщил Макрон журналистам в Нормандии.

Повод для слухов о болезни Макрона, связанной с переутомлением, связан с тем, что президент Франции взял четыре выходных дня. Макрон проводит выходные с женой в Нормандии.

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