Киев, 1 ноября, 2018, 21:28 — ИА Регнум. «В новый санкционный список России попали «достойные люди, включая моего сына» (депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Порошенко). Об этом 1 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, комментируя российские санкции.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«За небольшим исключением — это список очень достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции, членов украинского правительства», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что решение России о вводе новых санкций против украинских граждан «не было неожиданным».

Глава украинского государства назвал санкционный список России «свидетельством неконструктивной позиции Российской Федерации, свидетельством того, что они не собираются имплементировать Минск, не собираются снизить напряжение и не собираются забирать свои войска. Это очень печально»,

Президент Украины в очередной раз призвал Россию «вывести войска с территории Украины».

«Вместо того чтобы бряцать оружием на фронте или вводить санкции, России надо сделать очень простую вещь — уйти из Украины, отвести свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет и мир, и будет не нужно вводить никакие санкции», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.