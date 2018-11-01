Киев, 1 ноября, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Все граждане Украины не должны получать субсидии на оплату ЖКХ, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием в Киеве, сообщает 1 ноября «112 Украина».

(сс) sweetlouise Дрова

По ее словам, субсидии должны быть только для тех, кто действительно находится в трудном положении — это социально незащищенные граждане. Остальные не должны соблазняться возможностью бесплатно получать газ. Меркель подчеркнула, что власти Украины не должны «обнадеживать население» бесплатным газом, получаемым за счет субсидий. Канцлер добавила, что Украина должна отойти от общих субсидий к индивидуальным.

Напомним, ранее Киев повысил цену на газ для населения на 23,5%. Власти заявили, что население не будет платить больше, так как наценку на газ включат в субсидии.