Москва, 1 ноября, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Постановление правительства России о санкциях против физических и юридических лиц Украины предусматривает возможность временных изъятий из санкционного режима в интересах российских компаний, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Шлагбаум на таможне

Как уточняется, на министерство возложены обязанности по ведению оперативного мониторинга в целях обеспечения сбалансированности товарных рынков и предотвращения негативного влияния экономических мер на российские компании.

В рамках этих полномочий Минпромторг сможет выдавать временные разрешения на проведение определённых операций с участием украинских компаний из санкционного списка в тех случаях, когда это отвечает интересам России.

Напомним, 1 ноября правительство России утвердило санкции в отношении 390 украинских граждан и компаний во исполнение указа президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины.

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