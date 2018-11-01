Киев, 1 ноября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года на Украине должны будут увеличить пенсии военных, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 1 ноября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

По его словам, военнослужащие на пенсии должны получать повышенные пенсионные выплаты с 1 января 2019 года, а с 1 марта 2019 года должен быть произведен перерасчет пенсий для всех остальных граждан. Соответствующее поручение Гройсман отдал главе Пенсионного фонда Украины Евгению Капинусу.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пенсии уже были пересчитаны для 480 тыс. украинских военнослужащих — это 90% от общего числа украинских военных.