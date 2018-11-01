Вашингтон, 1 ноября, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Белый дом США проанонсировал заявление президента Дональда Трампа по вопросу нелегальной миграции и безопасности южных границ, 1 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно анонсу, озвученному представителем Белого дома Сарой Сандерс, Трамп озвучит «новую информацию по безопасности границ» в 16:15 по Вашингтону (21:15 по Москве).

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с приближающимся из Мексики «караваном мигрантов» Трамп уже распорядился отправить на южную границу 5200 солдат и заявил, что число военных может быть увеличено до 15 тысяч.

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