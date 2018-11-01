Красноярск, 1 ноября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. В Красноярске в этом году появились новые общественные пространства. 11 мест горожане выбрали голосованием. Работа проводилась в рамках федерального проекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, «Формирование современной городской среды». Впервые с жителями обсуждали не только необходимость преображений, но и все нюансы наполнения скверов, а также качество проводимых работ.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске обустроены новые общественные пространства

Как сообщает департамент информационной политики администрации города Красноярска, люди участвовали в общественных обсуждениях, вносили предложения в проекты и дизайнерские решения, контролировали процесс преображения скверов, напрямую работая с подрядчиками. В итоге практически у каждого сквера появилась своя изюминка, которая притягивает горожан. Все скверы еще до полного окончания работ приобрели огромную популярность у жителей микрорайонов.

Настоящей достопримечательностью районного масштаба, например, уже признан пирамидальный игровой комплекс в сквере «Уют» Железнодорожного района. Своим необычным видом он привлекает даже гостей из других городов и стран. В социальных сетях набирают популярность селфи на фоне этой необычной игровой площадки. Такой комплекс — единственный за Уралом. Подобные есть в Москве и Екатеринбурге, а также за границей — в Норвегии, Германии, Дании. Внутри пирамиды сконструирован лабиринт. Чтобы добраться до верхней горки, ребенку нужно пролезть по лесенкам и уровням. А на одной из стен пирамиды оборудован скалодром для детей постарше. Кстати, комплекс специально не покрашен в яркие цвета, а выполнен в спокойных природных оттенках, чтобы у детей, живущих в мегаполисе, создавалось ощущение гармонии естественной среды.

Ещё одной «фишкой» сквера стали столики для игры в шахматы. Традиция играть в шахматы на открытом воздухе сохранилась еще с советских времен.

За максимальную естественность и экологичность при благоустройстве любимого места отдыха очень ратовали жители Октябрьского района. Поэтому в сквере «Серебряный» именно по желанию жителей была максимально сохранена его природная составляющая. Можно сказать, что это один из самых экологично обустроенных скверов города. При прокладке дорожек все деревья обкапывались вручную, чтобы не повредить корни. Брусчатку положили только в центральной части сквера, остальные дорожки — это экологичные, природные материалы: песчано-щебеночная смесь и деревянные настилы. В ближайшее время в сквере появятся две уникальных зоны: зона библиотеки и зона сухого сада с садом камней.

Впрочем, нашелся в «Серебряном» и уголок для тех, кто любит более экстремальные развлечения.

«Классно. Нас услышали. У нас теперь есть свое место, где мы можем изучать новые трюки. Конечно, нужно больше фигур на площадке, но уже сейчас здорово», — говорят подростки, которые теперь дни напролет проводят на площадке для скейтборда в сквере «Серебряный».

Но настоящее нашествие любителей экстремальных видов спорта теперь переживает новый сквер вдоль ул. 9 мая. Здесь установлены рампы для выполнения трюков на скейтах, роликах, велосипедах и самокатах. В микрорайоне Северный любителей таких развлечений всегда было много, но до появления нового сквера, ребятам приходилось атаковать площадки во дворах жилых домов. Нередко это заканчивалось настоящими конфликтами с жильцами, порой приходилось даже привлекать сотрудников полиции. Ведь подобные прыжки — не самые тихие виды развлечений. Теперь у подростков есть своя собственная площадка, где места хватает всем.

Практически в каждом сквере появились и места для активных занятий спортом. В большинстве общественных пространств оборудованы дорожки для скандинавской ходьбы и занятий бегом. Но звание самого спортивного из новых, получит, скорее всего, сквер Универсиады. Еще весной его не было вовсе, новый сквер обустроили на площадке после сноса ветхих домов и сараев. Теперь здесь аллеи, дорожки, деревья и даже павильоны, которые отделяют сквер от оживленной дороги, жители называют уникальными. Все они выполнены в единой стилистике, украшены аллеями деревьев, витрины оформлены цветами. Возле магазинчиков есть скамейки и даже шкаф для бесплатной периодики. Владельцы павильонов взяли на себя содержание сквера Универсиады и организовали общественный туалет для посетителей.

Главной изюминкой сквера станет сама его идея. На подиуме для проведения мероприятий со временем появятся фотографии победителей соревнований Универсиады, а победители студенческих игр обязательно посадят здесь новые деревья. Кстати, в сквере уже растет сосна, посаженная легендарным писателем Виктором Астафьевым.

Уникальной детской площадкой рядом с домом теперь могут похвастаться те, кто живет в Центральном районе. В сквере им. Н.Г.Чернышевского теперь собираются любители физкультуры всех возрастов. На площадках с покрытием, защищающим от травм, появились спортивные комплексы, качели, уличные тренажеры. Причем все они могут использоваться людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Даже лавочки в сквере подбирались совместно с методистами Краевого центра психолого-медико-социально сопровождения, который находится неподалеку. Позаботились при благоустройстве этого сквера и о любителях домашних животных. После преображения здесь появились дог-боксы — специальные контейнеры, где собаководы могут найти все необходимое, чтобы убрать за своими питомцами.

А в сквере «Кировский» жители решили пойти еще дальше и попросили обустроить целую зону для выгула собак. К сожалению, в городе таких мест пока еще совсем мало. Так что, скорее всего, на эту площадку будут приезжать собаководы со всей округи. Еще одной изюминкой этого сквера является необычная сцена-трибуна. Она сделана в форме амфитеатра и наверняка станет площадкой для выступлений всех районных творческих коллективов.

В общем, своя уникальная особенность есть в каждом новом сквере, благоустроенном по федеральному проекту «Комфортная среда» с учетом пожеланий жителей микрорайонов. Теперь каждый красноярец может смело устроить квест под названием «Погуляй в каждом из новых скверов и найди его «фишку».