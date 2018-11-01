Мадрид, 1 ноября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. В день 25-й годовщины вступления в силу Маастрихтского договора не ожидается ни громких речей, ни торжественных заседаний: у Евросоюза нет для этого ни желания, ни — как считают многие — достаточных оснований. Всё ограничилось небольшим утренним мероприятием, проведенным организацией «Новые европейцы», которая насчитывает несколько сотен участников. Эти молодые энтузиасты захотели вспомнить договор, заложивший основы беспрецедентного экономического и валютного союза, пишет сегодня, 1 ноября, испанское издание El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Сейчас, в эпоху Трампа, популизма и возрождающегося национализма, над государствами — членами Евросоюза довлеют общий пессимизм, сомнения и взаимное недоверие. Столкновения между ними множатся, судебные иски разделяют европейские столицы и институты. К этому нужно добавить серьезные угрозы извне и отсутствие предложений, что же делать дальше. О принятии единой конституции речь давно не идёт: забыв о прежних амбициях, Европейский союз ставит перед собой уже не кажущуюся скромной цель — выжить, а его члены не собираются включать в свои планы обсуждение нового важного документа или значимое углубление достигнутых соглашений.

Европа находится в тупике, подчеркивает El Mundo, и это еще мягко сказано. Дело не в конкретном событии или политическом лидере, не в денежной сумме, границе или директиве. Раскол в европейском обществе затрагивает его глубинные основы, причем не только абстрактные ценности и принципы, которые десятилетиями очерчивали границы дозволенного, но и саму сущность союза — либеральную демократию, идеал правового государства, верховенство закона. Под вопросом оказался как лозунг «едины в своем разнообразии», так и мечта о «всё более тесном союзе».

«В 1992 году было много причин для оптимизма, — считает Бриджид Лаффан, директор Центра высших исследований Роберта Шумана Европейского института во Флоренции. — Нынешние времена совсем другие. Маастрихт был до того, как Китай вступил в ВТО… В мире было меньше соревновательного момента. Сейчас мы живем в эпоху возвращения авторитаризма и сильных мужчин. Политика раздроблена, Путин — агрессивный сосед, который хочет подорвать единство континента. Международный порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, находится под невиданным давлением, и мы не знаем, что придет ему на смену».

«Чтобы иметь возможность соревноваться с США и Японией, Европа должна быть единой, — уверен Мигель Отеро из Королевского института Элькано. — Проблема в том, что политического союза пока так и не удалось добиться, а соперники подросли».

В 2016 году, после британского референдума о выходе из ЕС, европейские лидеры задумались, как бы предотвратить это событие или отсрочить его, но так и не пришли к консенсусу. Попытка ответить на Брексит и связанные с ним вызовы простым призывом к большей интеграции была абсурдной, считает испанское издание. Пиррова победа над экстремистами в Голландии, Франции и Германии ненадолго вернула европейцам ощущение эйфории, но на деле стоящие перед ними вопросы так и остались без ответа.