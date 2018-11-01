Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сирии обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу и в Совет Безопасности ООН с просьбой вынести запрет на авиаудары США в стране, 1 ноября передает агентство Associated Press.

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Поводом для обращения стало обнаружение в сирийской Ракке очередного массового захоронения жертв неизбирательных бомбардировок США, в котором находилось не менее 1500 тел.

Ракка, бывшая «столица» «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, в 2017 году подверглась массированным бомбардировкам «антитеррористической коалиции» во главе с США.

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