Мехико, 1 ноября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Караван мигрантов из Центральной Америки возобновил поход в США, 1 ноября передает агентство Associated Press.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

4000 беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора провели сутки в городе Джучитан в центральной Мексике. Следующая крупная остановка запланирована в городе Матиас Ромеро.

За первым, самым крупным караваном мигрантов в США следуют еще несколько караванов размером от 500 до 1000 человек.

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