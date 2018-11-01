Киев, 1 ноября, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Украина должна брать кредиты Международного валютного фонда (МВФ), чтобы сохранять экономическую стабильность, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи со спикером украинского парламента Андреем Парубием в Киеве, сообщает 1 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По ее словам, Украина должна получать транши от МВФ, «если это даже будет трудно». Меркель считает, что требования фонда могут быть очень высокими, но Киев должен им следовать, чтобы сохранить экономическую стабильность. Канцлер ФРГ добавила, что проект закона о бюджете Украины находится «в центре внимания».

Напомним, ранее Украина по требованию МВФ приняла решение о повышении тарифов на газ для населения. Так, с 1 ноября произошло первое повышение — на 23,5%. В дальнейшем рост тарифов продолжится.