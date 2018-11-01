Киев, 1 ноября, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Германия будет выступать за продление санкций Европейского союза против России, если в Донбассе не изменится обстановка. Об этом 1 ноября заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

President.gov.ua Ангела Меркель и Петр Порошенко

«Мы обсудили, что санкции связаны с определенным положением. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить санкции. К сожалению, Минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру вперед, но затем — откат назад, поэтому Германия будет выступать за продление санкций», — сказала Меркель.

Она сообщила, что в Донбассе нет стабильного перемирия.

«У нас тесное сотрудничество в рамках минского формата… К сожалению, у нас нет стабильного перемирия. На линии столкновения гибнут солдаты. Нам нужно активизировать усилия в вопросе создания зон разведения. Мы также совместно работаем, чтобы внедрить миссию ООН, чтобы достичь мира», — добавила Меркель.

Канцлер также считает, что выборы в ДНР и ЛНР «не отвечают содержанию Минских соглашений».

«Также речь шла о критических планах провести местные выборы. Эти выборы не отвечают содержанию Минских соглашений… В этом вопросе Германия будет на стороне Украины», — подытожила Меркель.

Как сообщалось, ранее президент Порошенко заявил, что выборы в отдельных регионах Донбасса не будут иметь юридических последствий.

Напомним, в феврале 2015 года в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Его подписали экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов, посол ОБСЕ Хайди Тальявини.

Согласно п. 4 и п. 12 документа, выборы в Донецке и Луганске должны проходить по украинскому законодательству и соответствовать стандартам ОБСЕ.