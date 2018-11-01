Киев, 1 ноября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В потенциальном втором туре выборов президента Украины действующий глава страны Петр Порошенко проиграет любому из кандидатов по данным соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», Институтом социсследований им. Яременко, Киевским международным институтом социологии и социологической группой «Рейтинг», сообщает 1 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По данным соцопроса, при выходе во второй тур президентских выборов Порошено и экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, результаты голосования окажутся 15,1% и 30,7% соответственно. А если Порошенко выйдет во второй тур вместе с бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко, то голоса распределятся так: 14,3% против 33,1% соответственно.

В ходе соцопроса были опрошены 13,684 тыс. человек, опрос проводился с 28 сентября по 16 октября.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.