Москва, 1 ноября, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Поводом для кризиса в Азовском море должно стать серьезное происшествие, спровоцированное Украиной. Об этом 1 ноября рассказал политолог Ростислав Ищенко на пресс-конференции в Москве.

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«Чтобы в Азовском море начался серьезный кризис, там должен утонуть какой-то катер. Причем всем понятно, что утонет украинский. Для того, чтобы он утонул, Украина должна открыть огонь на поражение. А это очень страшно», — сказал он.

По мнению Ищенко, украинская верхушка понимает, что рано или поздно будет нести ответственность за этот инцидент.

Ранее Ростислав Ищенко рассказал, что Запад утратил преимущество в море после появления у Китая мощного флота.