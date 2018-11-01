Ульяновск, 1 ноября, 2018, 18:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится проверка по факту гибели сотрудника «Агисинженеринга». ЧП произошло в Чердаклинском районе, сообщает региональное следственное управление СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

52-летний рабочий предприятия погиб сегодня, 1 ноября.

«По предварительным данным, рабочий при проверке ветроизмерительного комплекса «Мачта-87», расположенного в поле п. Колхозного Чердаклинского района, сорвался с 10-метровой высоты», — говорится в сообщении.

Мужчина погиб на месте происшествия от полученных ранений. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в июле 2018 года произошёл несчастный случай на авиазаводе в Ульяновске. По неофициальной информации, лифт упал с большой высоты. В результате погиб инженер-конструктор отдела. Ещё один человек, менеджер цеха, получил травму головы. По предварительным данным, причиной стала поломка лифта.

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