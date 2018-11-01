Рим, 1 ноября, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено на треть снизить расходы на каждого постояльца центров по приему мигрантов, сообщает в четверг, 1 ноября, Italia Oggi со ссылкой на документы министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Сейчас за каждого принятого мигранта центры получают по 35 евро в день, по новым правилам сумма будет составлять от 19,33 до 26 евро в день в зависимости от количества мигрантов в каждом конкретном центре.

Ранее правительство Италии утвердило декрет о безопасности и миграции, предполагающий резкое сокращение расходов на содержание нелегальных мигрантов, ужесточение правил выдачи разрешений на пребывание в Италии и упрощение правил высылки нелегальных мигрантов из страны.

По оценке главы МВД Маттео Сальвини, эти меры позволят Италии экономить ежегодно не менее 1,5 млрд евро. Высвобожденные средства предполагается направить на борьбу с преступностью и мафией.

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