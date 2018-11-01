Вашингтон, 1 ноября, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонных переговорах с главой КНР Си Цзиньпином, 1 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Только что у нас состоялась долгая и очень хорошая беседа с… Си Цзиньпином. Мы говорили о многих вещах, и уделили особое внимание торговле… Также была хорошая дискуссия по Северной Корее!» — сообщил Трамп в Twitter.

Также президент США сообщил, что между ним и китайским лидером «запланированы встречи на G-20 в Аргентине» — саммит «двадцатки» в Буэнос-Айресе стартует 30 ноября.

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