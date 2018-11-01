Киев, 1 ноября, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Только 10% граждан Украины поддерживают силовой захват российского Крыма, по данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова, сообщают 1 ноября украинские «Вести».

Максим Додонов Красная Весна Россия. Крым. Победа

Согласно сообщению, число агрессивно настроенных граждан Украины сокращается. Так, в 2016 году силовой захват полуострова поддерживали 14% опрошенных.

Опрос проводился с 16 по 22 августа.

Напомним, Крым вошел в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года. На плебисците подавляющее большинство жителей полуострова высказались за отделение от Украины и присоединение к РФ.

Киев не признал волеизъявление собственных граждан и заявил, что Россия якобы «оккупировала» полуостров.