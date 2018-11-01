Киев, 1 ноября, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Украина получит от Германии на строительство автотрассы «Запорожье-Мариуполь». Об этом 1 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Попрошайка

«Нашим приоритетом есть и остается развитие инфраструктуры освобожденного Донбасса», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что 28 ноября в Берлине пройдет 10-е заседание украинско-немецкой группы высокого уровня.

«Мы также обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества… Растет товарооборот между нашими странами. Сегодня мы договорились о проведении 10-го заседания украинско-немецкой группы высокого уровня 28 ноября в Берлине. Уверен, что это заседание вместе с третьим украинско-немецким экономическим форумом будет способствовать дальнейшему закреплению растущей динамики сотрудничества Украины и Германии», — рассказал Порошенко.

Президент Украины сообщил, что за последние четыре года на Украине немецкий бизнес создал 10 тыс рабочих мест в сфере машиностроения.

«Безусловно, мы не обошли стороной и вопрос энергетической безопасности Украины и ЕС. Мы также обсудили направления стимулирования немецких инвестиций в экономику Украины. Хочу напомнить, что Германия является ведущим инвестором в экономику Украины с показателем 1,7 млрд евро. Наиболее динамично развиваются инвестиции в автомобильную отрасль. Вы помните, то все четыре года мы открывали производства поставщиков (деталей — ред.) на конвейеры немецкой автомобильной промышленности. И на сегодня создано 10 тыс рабочих мест», — подытожил Порошенко.

Как сообщалось, в 2006 году немецко-японская машиностроительная компания Sumitomo Electric Bordnetze открыла свой первый завод на Украине. Предприятие находится в с. Байкивцы Тернопольской обл. и выпускает сплошные кабельные сети для автомобилей Volkswagen Golf А5, А6, А7, Hybrid. С 2015 года было начато серийное производство вязок для Audi А4 B9. В 2013 году SEBN открыла два филиала ООО «СЭ Борднетце-Украина» — в Черновцах и в Чорткове Тернопольской области.

В 2018 году компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь предприятия по производству автомобильной электропроводки в помещениях Хмельницкого механического завода. Представители SEBN сообщают, что благодаря запуску нового производства до конца года будет создано 500 рабочих мест, а после расширения мощностей, численность штата планируется довести до 2 тыс человек.

Кроме того, в 2017 году в г. Коломыя (Ивано-Франковская обл.) немецкая компания Leoni AG открыла второй завод на Украине. Завод также будет специализироваться на производстве кабельных сетей для ведущих автобрендов, в частности для автомобилей BMW. Объем инвестиций, уже вложенных в завод, составляет EUR16 млн.

В 2016 году на Львовщине немецкая компания «БАДЕР Гмбх (ведущий мировой производитель автомобильной кожи премиум-сегмента) открыла завод по производству комплектующих для Audi и BMW ООО «Бадер Украина».