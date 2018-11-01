Махачкала, 1 ноября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Пять человек, трое из которых дети, пострадали в результате возгорания автомобиля ВАЗ — 21 099 в Хасавюртовском районе Дагестана. По предварительной информации, в машине произошло замыкание, из-за чего возник пожар, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе МВД республики.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Горящая машина

Управление МЧС по региону в свою очередь сообщает, что пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Хасавюрта. У них диагностированы ожоги средней степени тяжести.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября в Карабудахкентском районе Дагестана в результате ДТП погибла женщина и пострадали ещё шесть человек, в том числе трое детей. Все они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Происшествие имело место на федеральной автодороге «Кавказ», недалеко от села Гурбуки, где произошло столкновение двух легковых автомобиля. Причиной аварии стало то, что одна из машин выехала на встречную полосу движения.