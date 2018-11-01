Киев, 1 ноября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 1 ноября в Киеве прокомментировал санкции России в отношении украинских граждан и компаний, заявив, что попадание в данный санкционный список можно считать «государственной наградой».

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Перед господином

«За небольшим исключением — это список очень достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства», — приводит слова президента Украины его пресс-служба.

Порошенко отметил, что пребывание в данном списке можно считать «некой государственной наградой». «По крайней мере, это так воспринимается. Очень обижены те, кто в этот список не попал (сам Порошенко не был включён в санкционный лист — прим. ИА REGNUM )», — добавил он.

Президент Украины также заявил, что сам факт введения санкций является «свидетельством неконструктивной позиции России» и «свидетельством того, что они не собираются имплементировать Минские соглашения».

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о принятии специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. Сегодня правительство России утвердило контрсанкции в отношении 322 физических лиц и 68 компаний Украины. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, российская сторона заблокирует активы украинских граждан, которые наносят вред интересам России, а также вводит запрет на поставки определённых категорий товаров с Украины.

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