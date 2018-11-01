В правительстве Челябинской области бомб не нашли
Челябинск, 1 ноября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В здании правительства Челябинской области не обнаружено взрывных устройств. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах Южного Урала.
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
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Также не найдено опасных предметов и в других зданиях, о якобы минировании которых сообщили неизвестные лица.
Напомним, днём 1 ноября неизвестные сообщили о якобы минировании зданий правительства региона, администрации Советского района Челябинска и некоторых других. Находившиеся внутри граждане были срочно эвакуированы.