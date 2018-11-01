Москва, 1 ноября, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В Москве вследствие возгорания повреждён памятник XVIII — XX веков: главный дом усадьбы Кошелевых, Мальцовых, Нечаевых, более известный как Усачевско-Чернявское училище. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координаторы общественного движения «Архнадзор».

Moscow.mchs.ru Пожарные работают

Пожар произошел в ночь на 1 ноября по адресу Зубовская улица, 14/2 строение 1. Он охватил площадь в 2 тыс. кв. метров и был потушен к утру.

Отметим, здание обладает статусом выявленного объекта культурного наследия и подлежит государственной охране наравне с реестровыми памятниками. По состоянию на 2017 год, усадьба закреплена на праве оперативного управления за Российским государственным университетом правосудия.

«Ещё в 2013 году Мосгорнаследие предписывало пользователю провести работы по сохранению памятника в срок до 2018 года, а в 2016 году выдавало повторное предписание с продлением срока работ до ноября 2020 года. Однако они так и не были начаты», — сообщили в «Архнадзоре».

Усадьба Мальцовых-Нечаевых была построена до 1778 года в усадьбе бригадира Родиона Кошелева. В XIX веке объект принадлежал владельцам Гусь-Хрустального завода Мальцовым, затем Нечаевым. Среди хозяев дома известен меценат, историк, основатель первого мемориала и первого музея Куликова поля Степан Нечаев. В детстве здесь жил его сын, будущий меценат, благотворитель Музея изящных искусств (ГМИИ им. Пушкина) Юрий Нечаев-Мальцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября пожарные службы локализовали возгорание в здании, находящемся рядом со Счетной палатой РФ в центре Москвы. Информации о пострадавших нет.

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