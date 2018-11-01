Севастополь, 1 ноября, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В процессе строительства канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе полмиллиарда рублей ушли не по назначению. Об этом 1 ноября журналистам сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

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«Подрядчик — компания «Биотехпрогресс» — из двух миллиардов рублей, предназначенных на строительство КОС «Южные», потратила 562 млн рублей. Но не по назначению. На канализационно-очистные сооружения ни копейки не пошло. Это достоверная информация», — отметил парламентарий, подчеркнув, что уже обратился в следственные органы по данному поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений «Южные» между ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» был заключён в декабре 2017 года. В апреле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ПАО «ОФК Банк», в котором компания открыла расчётный счёт для перечисления аванса по контракту. Летом 2018 года следственные органы Севастополя возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство данных КОС.