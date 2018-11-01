Санкт-Петербург, 1 ноября, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Попытка оппонентов внести раскол в российское общество и православную церковь налицо, ответ на эту попытку должны дать и церковь, и государство, и общество, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 1 ноября, ректор Ленинградского государственного университета, политолог Станислав Еремеев, комментируя заявления президента России о целях русофобии и вмешательства в церковные дела, в том числе на Украине.

Мауриц Корнелис Эшер. Узы союза. 1958

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на Всемирном русском народном соборе Владимир Путин заявил о предпринимаемых оппонентами России усилиях по «переформатированию мира, разрушению цивилизационных ценностей и культурно-исторических пространств». Целью этих усилий является «создание разного рода безликих протекторатов», ведь «разобщёнными народами, лишёнными национальной памяти, проще и удобнее управлять», считает президент.

Он отметил, что подобные усилия предпринимаются во многих регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве, и при этом «используются пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь». Такая политика «чревата серьёзными последствиями, опасна, но, убеждён, жизнь всё расставит по местам», считает Путин.

«Речь здесь идет о довольно тонких материях, в том числе и о духовных ценностях, и именно поэтому заявление президента, гаранта светского государства, который не должен вмешиваться в церковные вопросы, и прозвучало достаточно мягко. Он обозначил свою позицию, но сделал это максимально корректно.

С самой же оценкой можно только согласиться. Попытка расколоть ценностные основы русского мира налицо. Задачей оппонентов является внесение элементов раскола, разброда и шатания, и попытка открыть еще один фронт атаки на Россию, страну, где живет наибольшее число православных.

Ответ на эту атаку должны давать и сама церковь, и государство, и общество. Церковь делает это по своей линии. Государство — поскольку вопрос выходит за границы веры — делает это своими внешнеполитическими актами. Но нужна также консолидация общества, четкое понимание той угрозы, которая перед нами стоит.

В истории России подобное случалось уже неоднократно. Только понимание этой угрозы и осознание того, как на нее можно и нужно реагировать, могут позволить нам в очередной раз выйти из такой ситуации. Тот, кто предупрежден — вооружён», — отметил Еремеев.

Читайте также: Путин назвал цель русофобов