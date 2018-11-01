Киев, 1 ноября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Российские санкции против Украины не несут угрозы для украинской финансовой системы, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщает 1 ноября УНИАН.

Alexander Noskin Нацбанк Украины

По ее словам, НБУ должен провести тщательный анализ санкций, чтобы дать подробный отчет об их влиянии на украинскую экономику. Однако уже сейчас НБУ может сказать, что большинство санкций касаются физических лиц, а из украинских банков под санкции попал только один — «Кредит Днепр».

Напомним, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 физических лиц и 68 юридический лиц Украины в ответ на «недружественные действия» Киева. В частности, под санкции попали сын президента Украины Алексей Порошенко, секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и другие видные политики.