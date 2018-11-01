Москва, 1 ноября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В Сбербанке не исключают ещё одного повышения ключевой ставки Банка России до конца 2018 года. Об этом 1 ноября заявил зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов, передаёт ТАСС.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

По его словам, ключевая ставка ЦБ может быть поднята ещё на 0,25 процентного пункта.

«Но мы не думаем, что этот шаг, если он будет реализован, каким-то образом повлияет на наши результаты по итогам 2018 года», — отметил при этом Морозов.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре Банк России впервые за четыре года повысил ключевую ставку. Показатель был повышен на 0,25% — до 7,5% годовых.

На заседании 26 октября совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне. Решение о дальнейшем повышении ставки может быть принято на последнем в текущем году заседании совета директоров регулятора, которое намечено на 14 декабря.

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