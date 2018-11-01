Ереван, 1 ноября, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Армения практически существует в условиях, когда из четырех границ две — с Турцией и Азербайджаном — полностью закрыты, а две закрыты частично — с Ираном с учетом угрозы закрытия из-за геополитического развития, а с Грузией — частично из-за погодных условий. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, представляя в ходе внеочередного заседания парламента позицию по армяно-турецким отношениям и карабахскому урегулированию.

ИА REGNUM Армения и Нагорный Карабах

«Получается, что Армения — остров без моря, и это во многом объясняет некоторые наши внешнеполитические позиции. При этом Армения готова без предусловий наладить отношения с Турцией», — цитирует Пашиняна newsarmenia.am.

По его словам, этим Армения никоим образом не принижает вопрос международного признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи, поскольку это вопрос не урегулирования отношений, а международной безопасности.

По его словам, Армения готова без предусловий открыть границы, более того, с армянской стороны они не закрыты, а Турция закрыла их из-за карабахского конфликта.

«Это негативный сигнал. Если кто-то считает, что может принудить Армению к тому или иному варианту решения карабахского вопроса, то они очень сильно ошибаются. Мы готовы к переговорам, но исключаю, что мы под давлением и принуждением, из-за угроз и оккупации можем сделать какой-либо шаг. Наоборот, мы более укрепимся, объединимся и достигнем наших национальных целей», — сказал Пашинян.