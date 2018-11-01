Калуга, 1 ноября, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В Калужскую область в 2018 году прибыло более 5 тыс. соотечественников, при этом три четверти из них — в трудоспособном возрасте. Об этом на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил заместитель калужского губернатора Руслан Смоленский, сообщает 1 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, динамичное развитие экономики Калужской области потребовало привлечения большого количества новых специалистов. Это стало отправной точкой в активном участии региона с 2007 года в реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Реализуя госпрограмму, Калужская область привлекает востребованных специалистов для сельскохозяйственного производства, образования, туриндустрии. В 2018 году в регион прибыло более 5 тысяч соотечественников, за весь период реализации программы область приняла более 70 тыс. соотечественников, 52 тыс. из которых находятся в трудоспособном возрасте.

«Соотечественники для нас — не только те, кто родился на калужской земле или их потомки. Калужане свято чтят память представителей всех национальностей и вероисповеданий бывшего Советского Союза отдавших свою жизнь за нашу с вами Родину, всех тех, кто плечом к плечу воевал на калужской земле в тяжелую годину. Уверен, все вместе мы можем явить миру истинный облик нашей страны, давшей модель многовекового взаимосотрудничества народов на благо своей исторической миссии — миссии созидания», — заявил он.

Напомним, свыше 400 делегатов из 98 стран мира принимают участие в работе VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, который проходит в эти дни Москве. В числе приоритетов конгресса — защита прав соотечественников, сохранение русской идентичности, русского языка и образования, а также развитие экономического потенциала соотечественников и содействие интеграции российского бизнеса в международное экономическое пространство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ в Калужской области за I полугодие 2018 года гражданство Российской Федерации получили 3234 человека; визы оформили 940 человек; получили разрешение на временное проживание (РВП) 4218 человек. Проживают по РВП в регионе 16 929 человек. Оформили видов на жительство (ВНЖ) 1534 человек, а проживает по ВНЖ 7144 человек и поставлены на миграционный учёт 119 328 человек. Наибольшее количество иностранных граждан прибыли из Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины и Армении. В целом по стране за первые полгода 2018 года гражданство РФ получили 12 641 человек, визы оформили 115 418 иностранцев. На учет было поставлено свыше 8 млн мигрантов.

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