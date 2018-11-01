Москва, 1 ноября, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Для добросовестных застройщиков исключение ЦБ отдельных страховых компаний из списка страховщиков, имеющих право страховать гражданскую ответственность застройщиков, не создаст проблем и не повлечет убытков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Строительство

В Свердловской области застройщики терпят убытки из-за вынужденной остановки продаж своих объектов. Причиной остановки продаж стали действия Центрального банка России, сообщили в областном Союзе промышленников и предпринимателей. Отсутствие полисов влечет за собой невозможность продаж построенных объектов, а значит, под угрозу будет поставлено и дальнейшее финансирование строительства. Застройщики считают сложившуюся ситуацию чрезвычайной и опасаются, что теперь «неминуема полная остановка строительства».

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Глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев напомнил, что на сегодняшний день в списке компаний, которые имеют право осуществлять страхование застройщика, — 12 компаний, помимо этого, страхование застройщиков осуществляет Общество взаимного страхования.

«В связи с этим проблем для тех застройщиков, которые добросовестно осуществляют свои обязательства в части страхования, нет», — указал Николаев.

Он также указал на то, что «в соответствии с законодательством любой застройщик вместо страхования может защитить своих клиентов, получив соответствующую банковскую гарантию».

Есть еще и третий вариант, рассуждает парламентарий.

«Не исключено, конечно, что могут возникнуть случаи, когда ни одна из этих 12 компаний и ни один из десятков банков не хотят иметь дело с каким-либо застройщиком. Но такая ситуация — это скорее сигнал для региональных и федеральных властей, который означает, что застройщик находится в рисковой зоне, раз уж никто из страховщиков и банков не хочет брать его риски на себя, даже за плату», — заявил Николаев.

Вместе с тем в Свердловской области комитет Союза по строительству просит губернатора Евгения Куйвашева и профильных министров обратить внимание на эту ситуацию. Уже направлены письма главе областного минстроя Михаилу Волкову, главе Минстроя России Владимиру Якушеву и его заместителю Леониду Ставицкому.