Махачкала, 1 ноября, 2018, 16:31 — ИА Регнум. До конца 2018 года в Дагестане отремонтируют 117 общеобразовательных учреждений в 43 муниципалитетов. Проект «100 школ» реализуется как за счёт субсидий из регионального бюджета в объёме 200 млн рублей, так и при поддержке меценатов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

В настоящее время ремонтные работы начаты уже в 54 школах Дагестана. Отмечается, что доля меценатов составляет 15% от общего бюджета проекта. Их участие предполагается как в финансовом плане, так и в виде поставок необходимых для работ строительных материалов.

Напомним, с инициативой о разработке проекта «100 школ» в мае 2018 года выступил глава Дагестана Владимир Васильев. Основной задачей проекта является улучшение материального-технического состояния общеобразовательных учреждений.

На сегодняшний день в республике насчитывается около 1,5 тысячи школ, более 260 из них находятся в аварийном или ветхом состоянии. Кроме того, около 550 учреждений нуждаются в проведении капитального ремонта.