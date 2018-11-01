Ярославль, 1 ноября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесен проект регионального бюджета на 2019 го. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Согласно проекту сумма доходов и расходов в 2019 году составит 65,3 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году увеличатся на 2,8 миллиарда рублей. Основной рост обеспечен увеличением объема налога на прибыль в результате роста прибыли, полученной организациями области, почти на 15 процентов», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Илья Баланин.

В региональный дорожный фонд ожидается поступление 5,1 миллиарда рублей. Ярославская область вновь получит федеральные средства на работы по повышению безопасности и качества дорог: предусмотрено, что объем поддержки увеличится с 1,4 миллиарда до 2 миллиардов рублей.

Как сообщают в правительстве, впервые за 5 лет будет увеличено 18 видов выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области. Ожидается снижение уровня государственного долга региона относительно доходов областного бюджета.

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы планируют увеличить на один миллиард — до 3,4 млрд рублей. С привлечением средств федерального бюджета планируется начать строительство общеобразовательных школ в Рыбинске и Фрунзенском районе Ярославля, корпуса детской поликлиники клинической больницы №2 в Ярославле, пять зданий яслей в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе.

Также начнутся работы на площадке, где возводится хирургический корпус областной клинической онкологической больницы, и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Ростове. Предусмотрено укрепление правого берега Волги в Рыбинске, создание клуба в селе Рождествено Некрасовского района.

Бюджетом предусмотрены средства на газификацию 10 населенных пунктов в восьми муниципальных районах.