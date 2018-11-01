Вашингтон, 1 ноября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Джастин Бибер побрился «под ноль», чем привел в восторг армию поклонников в соцсетях, поскольку в последнее время его прическа радовала немногих из них. Фотографию с бритым поп-идолом 1 ноября опубликовал сайт телеканала BBC.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Брейте!

https://twitter.com/KFitz113/status/1057844675917287424

На фото запечатлен улыбающийся Бибер. Судя по всему, довольный своей новой прической. «Бог услышал наши молитвы, Джастин Бибер сбрил волосы», — написал один из пользователей соцсети. Другой поклонник заявил: «Это лучшее, что со мной случилось в 2018 году».

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Напомним, ранее в сети появилось вирусное фото, на котором Джастин Бибер был запечатлен поедающим буррито нестандартным образом, а именно — сбоку. Фотографию опубликовали многие СМИ, она была показана в эфире различных телеканалов. Позже выяснилось, что снимок является фейком, запущенным в сеть группой энтузиастов.