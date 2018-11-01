В московском метро произошёл сбой с пополнением карт «Тройка»
Москва, 1 ноября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Пополнение карт «Тройка» через мобильное приложение «Метро Москвы» временно невозможно из-за технических неполадок. Об этом сообщается 1 ноября в микроблоге столичной подземки.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Метро
Как уточняется, сбой вызван техническими неполадками в работе сервера провайдера услуги — банка ВТБ.
«Провайдер услуги уже ведёт работы над восстановлением сервиса. Мы сообщим, когда всё заработает», — говорится в сообщении.
В пресс-службе метрополитена напомнили, что карту «Тройка», как и обычно, можно пополнять в кассах, автоматах по продаже билетов и банкоматах.