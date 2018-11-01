Рим, 1 ноября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла подписал разработанный правительством проект бюджета страны на 2019 и плановый период до 2021 года, сообщает информагентство Ansa в четверг, 1 ноября.

Presidencia de la República Mexicana Серджо Маттарелла

В сопроводительном письме к премьер-министру Джузеппе Конте президент отметил, что желание защитить сбережения граждан страны, укрепить экономику и доверие инвесторов являются для него и для правительства общими.

Вместе с тем Маттарелла попросил премьер-министра, чтобы обсуждение проекта бюджета с властями ЕС проходило в режиме конструктивного диалога.

Как сообщалось ранее, проект бюджета на 2019 год уже направлен в парламент и властям ЕС, он будет рассмотрен в течение ноября. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а вот руководители Еврокомиссии уже заявили о необходимости пересмотра проекта бюджета из-за слишком высокого запланированного дефицита. В правительстве отказались вносить поправки, ссылаясь на то, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, и правительство намерено сменить модель экономической политики.

Читайте также: «Апокалипсис, смерть, война»: Италия принимает бюджет в битве с ЕС