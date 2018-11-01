Симферополь, 1 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Жители Симферополя возмущены действиями администрации города, которая санкционировала вырубку здоровых ив вокруг пруда в парке им. Гагарина, за многие годы ставших визитной карточкой крымской столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Ива в парке им. Гагарина — судя по всему, последняя

«Срезали под корень почти все деревья. Зачем? Чтобы потом высаживать новые, правильно закупленные? Дембельский аккорды главы администрации Лукашёва? Варвары, просто нет слов», — пишут в соцсетях жители города.

Бывший руководитель специализированного треста «Крымзеленстрой» Маргарита Шергита, которая в 1960-е годы в буквальном смысле создавала парки и скверы Симферополя, также не смогла найти логику в действиях нынешних властей города.

«Воинствующее невежество наших чиновников буквально повергает в шок. Мне очень больно смотреть, как уничтожают всё, что наша команда десятилетиями создавала. В классической ландшафтной архитектуре принято высаживать плакучие ивы у воды. Почему люди, которые ничего не понимают в ландшафтном деле, дендрологии, озеленении, делают такие вещи?» — вопрошает специалист.

В администрации Симферополя на данный момент не комментируют ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы территория парка им. Гагарина из-за постоянной застройки сократилась почти на восемь гектаров.

«После реконструкции там ещё закатали в асфальт почти все дорожки — канцероген. В парках ландшафтной планировки категорически запрещается это делать, там нужно мягкое покрытие. А в детском парке практически не осталось зелени, одно сплошное железо, аттракционы. Это теперь большая детская развлекательная площадка, а не парк», — отмечали ранее работники «Крымзеленстроя».

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