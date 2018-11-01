Киев, 1 ноября, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Наиболее популярными партиями на Украине являются «Батькивщина» и «Оппозиционный блок», сказано в совместном исследовании центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований, Киевского международного института социологии и социологической группы «Рейтинг», сообщило 1 ноября информационное агентство «Интерфакс-Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, в парламент прошли шесть партий: ВО «Батькивщина» — 13,9%, «Оппозиционный блок» — 7,2%, «Гражданская позиция» — 6,9%, «Слуга народа» — 6,4%, «Блок Петра Порошенко» — 5,9% и «Радикальная партия Олега Ляшко» с 5,2% поддержки.

Более двадцати процентов опрошенных не определились за кого они хотят голосовать, а 14,7% не хотят голосовать вообще.

Напомним, выборы в Верховную раду должны состояться 27 октября 2019 года, вскоре после президентских выборов.

В данный момент самым популярным кандидатом в президенты является Юлия Тимошенко, за которую готово проголосовать около 15% избирателей. Вторым наиболее вероятным претендентом является действующий президент страны Петр Порошенко. За него готовы проголосовать около 9% избирателей.

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Примечательно, что у Порошенко наивысший антирейтинг и его способен отодвинуть на третье место даже комик Владимир Зеленский, если решится участвовать в выборах.

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