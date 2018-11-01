Ереван, 1 ноября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении сегодня, 1 ноября, на специальном заседании Национального собрания во второй раз не был избран премьер-министром. Таким образом, парламент, согласно конституции, будет распущен, и в декабре состоятся внеочередные парламентские выборы.

Photolure Зал заседаний парламента Армении

Пашинян был единственным кандидатом на должность премьер-министра. Проголосовавших «за» и «против» не было, воздержались — 13 депутатов. Фракции «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» перед голосованием заявили, что не будут участвовать в голосовании. Фракция Республиканской партии Армении заявила, что не будет голосовать за кандидатуру Пашиняна. Фракция «Елк» заявила, что воздержится при голосовании.

Ранее Пашинян заявил, что 9 декабря в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы, об этом есть соответствующая договоренность.