Москва, 1 ноября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В США продолжают раскручивать тему деятельности в качестве иностранного агента гражданки России Марии Бутиной, ранее арестованной по соответствующему обвинению. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Pat Joyce Спираль зла

«Мы обратили внимание на публикацию информационного агентства Associated Press. В этих материалах Марию Бутину снова обвинили в деятельности в качестве агента иностранного правительства и даже чуть ли не в шпионаже. Материал был составлен таким образом, что такое впечатление у читателя может возникнуть», — заявила Захарова.

«Налицо новые грубо инсинуации, цель которых — сформировать предвзятое отношение к Марии Бутиной в американском обществе, вызвать новую волну ажиотажа вокруг темы мнимого российского вмешательства. Всё это делается накануне предстоящих в США 6 ноября выборов в Конгресс», — подчекнула она.

Дипломат отметила, что условия содержания Бутиной и отношение к ней действительно значительно улучшились. В свою очередь, заседание суда по её делу перенесено с 13 ноября на 6 декабря. Несмотря на это, активная подготовка к судебному процессу продолжается. МИД РФ продолжает добиваться от американских властей прекращения этого вопиющего произвола», а адвокаты вместе с тем надеются, что выработанная ими линия защиты поможет доказать полную безосновательность обвинения.